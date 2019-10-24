ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. Совладелец "Сибура" Леонид Михельсон считает, что сейчас сложилась очень плохая рыночная ситуация для IPO компании, и "Сибур" прорабатывает стратегические вопросы, чтобы сделать размещение более успешным.

"От состояния на рынке: сейчас очень плохая, в принципе, рыночная ситуация для выхода на IPO. И есть какие-то стратегические глобальные мысли, которые мы сейчас рассматриваем… при которых IPO пройдет еще более успешно", — ответил Михельсон журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума на вопрос о том, от чего зависит IPO "Сибура".