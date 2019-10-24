ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. "Новатэк" рассматривает возможность расширения в будущем пока еще строящихся терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Мы предполагаем такую возможность и в Мурманске, и на Камчатке — плюс к перевалке в 20 миллионов тонн мы планируем еще по две точки перегрузки борт-о-борт. Дальше будем смотреть: если еще нужны будут мощности, будем расширять, мы рассматриваем такое", — сообщил он.

А на вопрос о том, как увеличится перевалка на терминалах за счет перегрузки борт-о-борт, Михельсон ответил: "Предположить могу — наверное, процентов на 30".