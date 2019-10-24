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ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на проекте "Ямал СПГ" в 2019 году превысит 18 миллионов тонн, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В 2018 году с опережением графика запущен проект "Ямал СПГ". В этом году он произведет более 18 миллионов тонн, что на 1,5 миллиона тонн выше его проектной мощности", — сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5-18 миллионов тонн.