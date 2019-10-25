МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской нефтегазовой корпорации Eni SpA, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2019 года составила 2,039 миллиарда евро, что почти в 1,8 раза меньше к уровню прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию прибыль составила 0,57 евро против 1,03 евро за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 4% — до 53,666 миллиарда евро.

В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, упала в 3 раза и составила 523 миллиона евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,15 евро против 0,42 евро за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 15%, до 16,686 миллиарда евро.

Добыча углеводородов компанией за девять месяцев составила 1,854 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 0,5% больше в годовом выражении. Добыча углеводородов в третьем квартале поднялась к прошлому году на 4,7% и составила 1,888 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.