МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,03 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Интер РАО" за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей за отчетный период составила 39,96 миллиарда рублей, увеличившись на 13,7% в годовом выражении.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 33,6 миллиарда рублей, что на 35,9% выше аналогичного периода 2018 года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке снизилась на 39,9%, составив 6,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 29,8% и составила 14 миллиардов рублей.

Себестоимость составила 25,9 миллиарда рублей, показав рост на 6,5%. "Основным фактором изменения себестоимости явилось разнонаправленное влияние следующих показателей: увеличение стоимости электроэнергии и мощности, приобретённой на внутреннем рынке, на 4,7 миллиарда рублей (23,6%) в связи с увеличением объёмов экспорта электроэнергии преимущественно по направлениям "Литва" и "Финляндия", уменьшение стоимости импорта электроэнергии на 3,1 миллиарда рублей (69,5%) в основном за счёт снижения объёма коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана", — отмечается в сообщении компании.

Прибыль от продаж увеличилась на 42,4% и составила 6,8 миллиарда рублей. Коммерческие расходы составили 2,6 миллиарда рублей, что на 45,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Управленческие расходы выросли на 9,1% и составили 4,6 миллиарда рублей.Группа "Интер РАО" по итогам девяти месяцев увеличило выработку электроэнергии на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 96,97 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

Экспорт электроэнергии за этот период увеличился на 15,5% в годовом выражении и составил 13,785 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 4,5% и составил 26,743 миллиона Гкал. Импорт упал в 4 раза — до 1,214 миллиарда кВт.ч. Основными факторами, повлиявшими на динамику экспорта-импорта, компания называет рост поставок в Финляндию и Литву в результате роста цен на рынке NordPool, а также снижение импорта электроэнергии из Казахстана вследствие конъюнктуры рынка.

Электростанции "Интер РАО" в России в отчетный период увеличили выработку электроэнергии на 1,9% — до 89,796 миллиарда кВт.ч. На зарубежных электростанциях выработка суммарно снизилась на 9,4% — до 7,174 миллиарда кВт.ч.

На производственных результатах "Интер РАО" сказался среди прочего ввод в эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининграде суммарной мощностью 455 МВт, а также более высокая температура воздуха зимой текущего года, в связи с чем была сокращена продолжительность отопительного сезона.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 33,3 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.