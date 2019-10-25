МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Власти Дании дали согласие на строительство на морском участке газопровода Baltic Pipe, который будет проходить от Дании в Польшу, сообщил польский газотранспортный оператор Gaz-System.

"Двадцать пятого октября министерство климата и энергетики Дании выдало два решения, касающихся местоположения морского трубопровода: одно для Gaz-System S.A. — польского оператора газотранспортной системы — и другое — для Energinet, датского национального оператора по транспортировке газа и электричества", — говорится в релизе. В сообщении отмечается, что это последнее важное одобрение, необходимое для проекта.

Разрешение для Gaz-System касается обеих секций, где газопровод будет пролегать на дне Балтийского моря, общая протяженность составит 133 километра в каждой секции. Разрешение для Energinet также касается двух секций — на одной из них протяженность газопровода будет 105 километров (в Северном море), и вторая — четыре километра.

Компания отмечает, что проект газопровода продвигается в опережение плана. Первые строительные работы запланированы на декабрь текущего года.

Проект газопровода Baltic Pipe предполагает транспортировку в Польшу норвежского газа через Данию. Его маршрут пересекает маршрут действующего газопровода "Северный поток", по которому российский газ поставляется в Европу.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.