МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака заместителем министра энергетики РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Грабчака Евгения Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Грабчак был назначен директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике министерства энергетики и вошел в состав коллегии Минэнерго России в 2014 году. До этого был заместителем директора соответствующего департамента.