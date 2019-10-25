МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию. Данное решение связано с переходом на другую работу. Андрей Патрушев возглавлял стратегическое направление для компании – блок развития шельфовых проектов", — сообщили в пресс-службе компании.

Информация об исполняющем обязанности генерального директора ООО "Газпром нефть шельф" будет сообщена дополнительно, также отмечает "Газпром нефть".