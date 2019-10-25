КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", сообщил в пятницу исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Почему никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", — написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что это было сделано "в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".