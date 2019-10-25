С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт /ПРАЙМ/. Новые технологии бурения позволят "Газпром нефти" в 2020 году увеличить объем вовлеченных в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов — ред.) на 500 миллионов тонн по сравнению с 2012 годом, сообщается в презентации начальника центра управления бурением компании — "Геонавигатора" — Виталия Корябкина.

"500 миллионов тонн — прирост вовлеченных запасов ТРИЗ за счёт высокотехнологичного бурения в 2012-2020 годах", — указывается в презентации.

Доля высокотехнологичного бурения в общем количестве скважин, по прогнозам компании, составит в 2019 году 80%, также говорится в этих материалах.

"Газпром нефть" в 2018 году нарастила доказанные и вероятные запасы углеводородов по международным стандартам PRMS на 2,2% по сравнению с 2017 годом — до 2,84 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

В феврале первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщал, что доля ТРИЗов в структуре запасов компании составляет порядка 40%.