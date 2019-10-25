С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт /ПРАЙМ/. Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в геологоразведку в 2019 году составят 38 миллиардов рублей, сообщили журналистам в компании.

"По сумме инвестиций в геологоразведку в компании в 2019 году, инвестиции в геологоразведку… составили 38 миллиардов рублей", — заявил представитель "Газпром нефти".

"Я думаю, что этот диапазон, 35-40 миллиардов — это комфортный диапазон для "Газпром нефти" с точки зрения в целом направления геологоразведки", — прокомментировал директор дирекции по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

В апреле Вашкевич говорил, что "Газпром нефть" направит на геологоразведку в 2019 году 52 миллиарда рублей против 20 миллиардов в 2018 году.