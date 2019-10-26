ВЕНА, 26 окт /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Странам ЕС на данном этапе было бы слишком дорого отказаться от проекта "Северный поток 2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).

По его словам, поставки газа из России гораздо выгоднее, чем то, что ЕС мог бы получать из США, к тому же для американского газа нужно было бы построить целую инфраструктуру. Российский газ дешевле и лучше, он достаточно чистый, отметил Бауэр.

"В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ — просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого", — сказал он.

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта — обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".

"Не стоит забывать и следующее. Когда я работал в Москве, постоянно можно было слышать, причем очень достоверно, что Украина без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал, иными словами — крала. Также у Украины всегда были долги перед Россией, "Газпромом", и они никогда не выплачивались", — заявил Бауэр.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.