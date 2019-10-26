КЕМЕРОВО, 26 окт /ПРАЙМ/. Перевернувшийся в Кузбассе вахтовый автобус с рабочими принадлежит подрядной организации шахты "Талдинская-Западная-2" АО "СУЭК-Кузбасс", пострадавшим будет оказана помощь от компании, сообщил РИА Новости официальный представитель "СУЭК-Кузбасс".

Ранее сообщалось, что вахтовка с рабочими перевернулась в районе поворота на поселок Севск, было известно о девяти пострадавших, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Прокопьевскую областную ортопедо-хирургическую больницу.

"Произошло ДТП с участием автобуса, который принадлежит подрядной организации, на аутсорсинге перевозки … причины ДТП будут выяснены, проводится внутреннее расследование. Опасности жизни пострадавших нет. Им (пострадавшим – ред.) будет оказана вся необходимая помощь от компании", – сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по Кемеровской области сообщили, что ДТП с участием вахтового автобуса "МАН" произошло около 18.40 местного времени на автодороге в районе поселка Севск в Прокопьевском районе. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Прокопьевскому району.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет… в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщили в региональном главке МВД.

Пресс-служба медицины катастроф сообщает, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шесть человек – в состоянии средней степени тяжести. По уточненным данным, на месте работали 4 бригады скорой помощи.