МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела предварительный анализ причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине текущего года и пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на заместителя главы ФАС Виталия Королева, эти действия энергокомпаний спровоцировали стремительный рост энергоцен.

В частности, в европейской части России и на Урале рост цен составил 10,2%. В Сибирском федеральном округе — 11,3%.

Переплата промышленности и государственных структур достигла 60 млрд рублей в январе-июне 2019 года.

Королев отметил, что после жалоб потребителей на цены, ФАС запросила статистику о торгах у "Совета рынка" (регулятор энергорынков) и у "Системного оператора" (диспетчер энергосистемы). Предварительный анализ выявил "признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний".

По словам Королева, энергетики подавали завышенные ценовые заявки на РСВ. Уровень цен в некоторых случаях превышал среднерыночные индексы более чем на 30%.

ФАС проводит дополнительную проверку "наличия признаков согласованных действий генкомпаний для принятия окончательных процессуальных решений".