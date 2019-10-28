Добавлены высказывания главы минэнерго Украины (после третьего абзаца).

БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/. РФ, Украина и ЕК в понедельник обсудили пакетный договор, включающий судебные споры и объемы прямых поставок, транзит газа с этим напрямую не связан, заявил журналистам глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

"Ещё один важный момент, который сегодня был принят во внимание — это все-таки определённые позиции российской стороны относительно арбитражей и объемов прямой поставки. Это так называемый элемент пакетной позиции", — сказал Оржель.

"Вместе с тем, я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей", — заявил он.

"Вопросы пакетных договорённостей должны быть проработаны в рамках двустороннего взаимодействия компаний-субъектов хозяйствования", — заявил министр.

Он также сообщил, что вопросы урегулирования судебных споров будут обсуждаться сторонами отдельно.

"Насколько я понимаю, это будет отдельный разговор… это не может быть простая отмена от судов, арбитражей. Я думаю, что в ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к определённым возможным решениям", — сказал Оржель, подчеркнув, что не исключает ситуации, при которой стороны смогут прийти к согласию.