БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после трёхсторонних переговоров с РФ и Украиной на министерском уровне призвал российскую и украинскую стороны использовать каждую минуту для двусторонних дискуссий для решения вопроса транзита российского газа в ЕС после 2019 года.

"Мой призыв ко всем сторонам: использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий между странами, министерствами и компаниями, потому что 1 января уже рядом", — заявил он.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года прошли в понедельник в Брюсселе. Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка ЕС, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.