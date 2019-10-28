БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия считает возможным установление минимального ежегодного объема транзита российского газа в ЕС по Украине после 2019 года на уровне между 40 и 60 миллиардами кубометров в год, сказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

Он заявил, что готовился к прошедшей в понедельник трёхсторонке с тем, чтобы по её итогам был прогресс. "Нашей целью было прийти к общему пониманию по ключевым принципам касательно будущего транзита российского газа через Украину", — сказал он.

Еврокомиссия представила ряд предложений по будущему контракту. Среди них — что он должен быть основан на правилах Евросоюза, что его длительность должна составлять минимум 10 лет. Кроме того, Еврокомиссия предлагала, чтобы были установлены минимальные объемы транзита в год — "где-то между 40 и 60 миллиардами кубометров", сообщил Шефчович на пресс-конференции после трёхсторонних консультаций с РФ и Украиной на министерском уровне.

"Я должен сказать, что параметры, которые я представил, были приемлемы для украинской стороны и они были готовый войти в эту дискуссию. К сожалению, после очень долгой дискуссии российская делегация не была готова сделать то же, и я должен подчеркнуть — на данный момент", — сказал Шефчович.

"Я разочарован, но я, естественно, не сдаюсь", — добавил он.

Он отметил, что России выступала за пакетное решение, в которым помимо параметров транзита были бы затронуты вопросы урегулирования спора в стокгольмском арбитраже, а также прямых поставок газа из РФ для внутреннего потребления Украины.