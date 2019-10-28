БРЮССЕЛЬ, 28 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Россия не получила в срок все необходимые документы для подготовки к прошедшей в понедельник трехсторонней встрече с Еврокомиссией и Украиной по транзиту газа через эту страну после 2019 года, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции после трёхсторонки.

Ранее он заявил, что разочарован итогами этих консультаций, и что он готовился к ним с тем, чтобы по их итогам был прогресс. Целью Еврокомиссии, которая выступает посредником между РФ и Украиной в этих переговорах, было прийти к общему пониманию по ключевым принципам касательно будущего транзита российского газа через Украину.

По словам Шефчовича, Россия "не получила вовремя" все необходимые документы для подготовки к прошедшей в понедельник трехсторонке, российская сторона подняла вопрос о том, что теперь ей нужно "больше времени для их оценки".

Кроме того, РФ выступила за пакетное решение ситуации с транзитом газа после 2019 года, куда бы входили не только аспекты самой прокачки топлива, но и, в том числе, вопросы решения споров в Стокгольмском арбитраже и прямых поставок российского газа для внутреннего потребления Украины.