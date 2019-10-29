МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) поддерживает отказ от введения "углеродного налога", так как иначе электроэнергия подорожала бы на 11-25% в зависимости от категории потребителей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора института Александр Григорьев.

Минэкономразвития РФ исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога, написала в понедельник РБК.

"ИПЕМ положительно оценивает новую версию законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов, которая избавлена от самых неоднозначных положений, в частности, идеи "углеродного налога", — заявил Григорьев. Он отметил, что наибольшие потери от ввода углеродного сбора понесли бы отрасли — доноры российского бюджета — ТЭК и энергоемкие экспортно ориентированные, такие, как черная металлургия.

"Модельные расчеты показывают, что при ставке в 15 долларов за тонну CO2 объемы выплат для "Газпрома" составили бы около 90-120 миллиардов рублей в год, "Роснефти" — 45-58 миллиардов рублей в год, предприятий черной металлургии (Evraz, ММК, "Северсталь", НЛМК) — 83-107 миллиардов рублей в год. Дополнительный рост стоимости электроэнергии мог бы составить 11-25% в зависимости от категории потребителей", — отмечает эксперт.

Среди рисков в части национального углеродного регулирования Григорьев назвал инициативы по ужесточению российских обязательств по снижению эмиссии парниковых газов. "В условиях, когда США, Китай, Индия и Япония будут наращивать объемы выбросов (и только при самых оптимистичных прогнозах оставят их на прежних уровнях), дополнительные обязательства лишь ограничивать рост российской экономики к радости наших конкурентов", — уверен Григорьев.

Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. Минэнерго РФ в середине октября заявляло, что считает целесообразным доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах, в частности, исключив из него целевые показатели выбросов и так называемый "углеродный налог". Глава РСПП Александр Шохин на прошлой неделе заявил РИА Новости, что бизнес пытается убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта конкретные сроки и сделать его рамочным.