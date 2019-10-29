МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" обнародовала ранее засекреченные данные о крупных немецких специалистах, занимавшихся разработками атомного оружия в гитлеровской Германии, а после войны приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы.

Росатом публикует уникальные рассекреченные архивные материалы об истории отечественной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года. На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли — 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

В их числе – "анкеты специального назначения", которые заполняли ведущие ученые Германии довоенного периода, прибывшие на работу в Советский Союз и внесшие немалый вклад в создание советской атомной промышленности.

НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ В СССР

К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. Научно-исследовательские институты, занятые в работах по атомной проблеме, функционировали в крупных германских городах. В них активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.

В 1945 году, когда Красная армия вступила на территорию Германии, по заданию советского руководства был организован поиск немецких специалистов с целью изучения достижений немецких ученых в работах по атомной бомбе, местных научных центров, занимавшихся этой тематикой, а также поиск промышленного и лабораторного оборудования.

В конце войны часть этих немецких ученых оказалась на территории, занятой советскими войсками. По результатам анализа состояния работ в Германии советским руководством было принято решение пригласить этих германских специалистов для участия в реализации атомного проекта в СССР. Всего в Советский Союз для работы по атомной проблематике добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.

Как вспоминали сами немецкие ученые, приглашение Советского Союза тогда фактически помогло им помогло выжить в условиях безработицы и голода, наступивших в послевоенной Германии. В СССР они работали и жили в относительно комфортабельных условиях, им всем установили твердые должностные оклады. Проработав в СССР, они в 1950-х годах возвращались домой, в ГДР или ФРГ.

ШЕСТЬ СПЕЦАНКЕТ

Росатом опубликовал анкеты, которые заполнили шесть немецких специалистов, приехавших в СССР – лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. В каждой анкете надо было ответить на почти полсотни вопросов, в том числе об участии в разработке научных проблем, достигнутых результатах, а также о напечатанных за границей научных трудах, полученных наградах, принадлежности к политическим партиям, также надо было указать подробные сведения о родственниках.

Густав Герц (1887-1975) в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. В СССР Герц возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзеры" под Сухуми институт "Г" (ставший потом основой Сухумского физико-технического института), на который возлагалась задача разработок в области газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах. По возвращении в ГДР Герц возглавил работы по созданию атомной энергетики в этой стране. Был избран иностранным членом Академии наук СССР.

В своей анкете Герц указал, что в 1935 году, будучи директором Физического института в Берлине, совершил "добровольный уход со службы ввиду национал-социалистского расового преследования". Герц тогда был лишен права принимать экзамены по причине еврейского происхождения, в результате чего отказался от профессуры. Ученый предпочел работу исследователя в промышленности в фирме Siemens&Halske, где специально для него создали лабораторию.

Николаус Риль (1901-1990) родился и вырос в России. В анкете на вопрос, какими языками владеет, кроме немецкого, Риль ответил "русским очень хорошо".

В 1921 году он переехал в Германию, где с конца 1930-х годов занимался вопросами промышленного получения урана. В СССР Риль работал над получением первого советского сверхчистого металлического урана на заводе №12 в подмосковной Электростали (ныне "Машиностроительный завод" Росатома, выпускающий ядерное топливо). Затем Риль был научным руководителем работ по изучению действия радиации на живые организмы на объекте "Б" на базе санатория "Сунгуль" (ныне город Снежинск Челябинской области, где расположен входящий в Росатом Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Позже Риль работал в Сухуми. В 1955 году вернулся в Германию, сначала в ГДР, а потом перебрался в ФРГ, где работал научным сотрудником в Мюнхенском техническом университете.

ПРИГЛАШЕНИЕ В СССР В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Манфред фон Арденне (1907-1997) до войны работал в области электронной техники. Именно в лаборатории фон Арденне была проведена первая в мире полностью электронная телепередача. Ученый внес и основополагающий вклад в развитие методов микроскопии. Как указал фон Арденне в своей анкете, он получил "крест за боевые заслуги I и II класса "германского государства за работы в области сверхмикроскопии".

В Советском Союзе фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории "Синоп" в Абхазии (также затем вошедшего в Сухумский физико-технический институт). Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана. В 1955 году вернулся в ГДР, где работал над применением электроники в медицине и биологии, главным образом в борьбе против рака.

Петер Тиссен (1899-1990) был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии. "9 мая 1945 года приглашен правительством Советского Союза", — написал ученый в анкете. В СССР Тиссен стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана. В 1956 году вернулся в ГДР, где возглавил Государственный Совет по науке. Был избран иностранным членом Академии наук СССР.

Хайнц Позе (1905-1975) до войны занимался в Германии исследованиями в области ядерных реакций, а в начале 1940-х годов участвовал в создании германского опытного ядерного реактора на тяжелой воде, который разрушился в результате аварии в 1942 году. В СССР Позе работал в лаборатории "В" вблизи станции Обнинское Калужской области (ныне предприятие Росатома "Физико-энергетический институт имени Лейпунского", Обнинск). Во многом благодаря немецким специалистам под руководством Позе лаборатория "В" за короткое время стала центром комплексных экспериментальных и теоретических исследований ядерных процессов и разработок в области ядерных реакторов. В 1950-х годах Позе работал в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. Затем вернулся в ГДР, возглавил там Институт экспериментальной ядерной физики.

В своей анкете Позе, в частности, указал, что Управлением вооружения вермахта был награжден военным крестом "За заслуги" II класса "за работы над проблемой урана".

Наконец, Роберт Депель (1895-1982), также участвовавший в создании германского экспериментального ядерного реактора, отметил в анкете, что "в декабре 1944 года был мобилизован в народное ополчение "Фольксштурм". "Рота, в которой я находился, не имела оружия и не принимала участия в боях", — уточнил Депель.

В Советском Союзе знания Депеля использовались для налаживания производства тяжелой воды, позволяющей организовать работу ядерного реактора с использованием необогащенного природного урана. Затем Депель заведовал кафедрой экспериментальной и ядерной физики Воронежского университета, после чего переехал в ГДР.

К НОБЕЛЕВСКОЙ – СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ

Руководство СССР высоко оценило вклад немецких специалистов в создание советской атомной бомбы. Николаус Риль в октябре 1949 года, спустя два месяца после успешного испытания первого советского атомного заряда, в числе 36 ведущих специалистов, и единственный среди иностранцев, удостоился звания Героя Социалистического Труда, ему также присудили Сталинскую премию первой степени – высшую государственную награду СССР в области науки и техники того времени.

Густав Герц в 1951 году был награжден Сталинской премией второй степени. Манфред фон Арденне стал дважды лауреатом Сталинской премии: в 1947 году за изобретение электронного микроскопа и в 1953 году за электромагнитное разделение изотопов и получение изотопа лития-6, необходимого для создания термоядерных зарядов.

Петер Тиссен в 1951 году получил Сталинскую премию первой степени и орден Ленина, в 1956 году – Государственную премию СССР и орден Трудового Красного Знамени.