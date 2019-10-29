МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Британская BP по итогам девяти месяцев 2019 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 4,007 миллиарда долларов, что в 2,1 раза ниже показателя годичной давности, говорится в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР составила 0,19 доллара против 0,43 доллара за аналогичный период 2018 года. Выручка сократилась на 7%, до 210,446 миллиарда долларов. Добыча группы BP за девять месяцев составила 3,758 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,1% выше показателя годичной давности. При этом без учета сегмента "Роснефти" добыча составила 2,616 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (рост на 4,2% в годовом выражении).

По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, составил 749 миллионов долларов против чистой прибыли в 3,349 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,04 доллара против прибыли в 0,17 доллара в третьем квартале 2018 года. Выручка ВР уменьшилась на 14% — до 69,292 миллиарда долларов. Объем добычи нефти и газа BP за третий квартал составил 3,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 3,6 миллиона баррелей годом ранее.

Британская BP оценила свою прибыль от участия в "Роснефти" за третий квартал 2019 года в 802 миллиона долларов до вычета налогов и процентов, что на 8% ниже показателя годичной давности. По итогам января-сентября прибыль от доли в "Роснефти" составила 2,007 миллиарда долларов против 1,885 миллиарда долларов за три квартала 2018 года (рост на 6,5%).

"ВР обеспечила высокие показатели операционного денежного потока и базовой прибыли за квартал, в котором отмечалось снижение цен на нефть и газ и значительное воздействие ураганов", — приводятся в сообщении слова гендиректора BP Боба Дадли (Bob Dudley).

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".