МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Совместное предприятие "Роснефти" и индонезийской Pertamina, компания PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, запустили проектирование нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на острове Ява, ввод в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет, говорится в сообщении на сайте российской компании.

"PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia… подписала контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в городе Тубан (остров Ява, Индонезия)", — указывается в сообщении.

Исходя из сообщения, проектная мощность первичной переработки нефти по-прежнему планируется на уровне до 15 миллионов тонн в год, нефтехимического комплекса – более 1 миллиона тонн в год по этилену и 1,3 миллиона тонн в год по производству ароматических углеводородов.

Индонезийские власти предоставят проекту необходимые льготы, а также доступ к инфраструктуре. Благодаря реализации проекта, в будущем может быть создан крупный нефтехимический кластер в районе города Тубан. "Ввод НПЗ/НХК в эксплуатацию планируется осуществить в ближайшие 5 лет", — отмечается в релизе.

Компания PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia была создана в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2016 году, "Роснефть" владеет в предприятии долей в 45%, Pertamina – 55%.