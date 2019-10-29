МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Газпром" завершил заполнение крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода "Сила Сибири" — газом, сообщила пресс-служба компании.

"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе города Благовещенска", — говорится в сообщении.

Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай. Отмечается, что следующим этапом станет заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

Добавляется, что в настоящее время на основных объектах обустройства Чаяндинского месторождения идут пусконаладочные работы, с опережением графика ведется бурение эксплуатационных скважин. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует начать эти поставки с 1 декабря.