МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 103,2 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Чистая прибыль выросла на 24,4%, до 103,2 миллиарда рублей, что в основном обусловлено переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте", — сообщает компания.

Показатель EBITDA компании сократился на 16% и составил 126 миллиардов рублей, преимущественно за счет снижения в сегменте газопереработки и инфраструктуры.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 395,4 миллиарда рублей.

"Сибур Холдинг" — газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, ориентированная на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.