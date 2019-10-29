МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Анна Подлинова, Надежда Афанасьева. "Жемчужина" нефтяной отрасли Саудовской Аравии — государственная Saudi Aramco — в очередной раз объявляет об IPO, первые попытки которого были в 2016 году. Последний раз компания отложила размещение в октябре из-за атак дронов на ее инфраструктуру. Теперь IPO планируется, по сообщениям СМИ, 3 ноября.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", отмечают, что до размещения остается совсем немного времени, так что, скорее всего, IPO пройдет позднее, но до конца года. Желание провести IPO в не самое удачное время может говорить о том, что правительство озабочено дефицитом бюджета. Поэтому для подстраховки власти хотят продать большую часть пакета членам королевской семьи, что обеспечит высокий спрос на акции и решит ряд политических проблем. При этом эксперты не исключают, что кроме якорных инвесторов в виде саудитов, в капитал компании могут войти и российские компании.

НАСТРОЕНЫ СЕРЬЕЗНО

Объявление о размещении состоится до конца этого года, на это указывают недавние кадровые перестановки как в Минэнерго страны, так и в Saudi Aramco, считает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"Думаю, IPO Saudi Aramco вышло на финишную прямую и совсем скоро мы узнаем результаты. Смогут ли инвесторы оценить компанию в 2 трлн долларов, как хотят в Саудовской Аравии, или, может быть, это будет чуть поменьше. В общем, спектакль приближается", — говорит он.

Информация о цене размещения акций Saudi Aramco будет объявлена 17 ноября, а само предложение бумаг запланировано на 4 декабря.

По мнению директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулова, длительность подготовки к IPO обусловлена целью максимально восстановить объемы добычи после атаки на нефтяные объекты и выбрать наиболее благополучный период в рамках конъюнктуры нефтяных цен.

Действительно, складывается ощущение, что на этот раз правительство Саудовской Аравии всерьез настроено на проведение частичной приватизации Saudi Aramco, считает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. Приватизация долго откладывалась, поскольку компания является основным поставщиком доходов для бюджета страны, и правительство пыталось найти период для продажи по максимально удачной цене.

ВСЕ В СЕМЬЮ?

Кононов полагает, что обращение к богатым семьям Саудовской Аравии в данном случае позволяет реализовать внутренние политические цели, а также гарантировать спрос на акции, если рыночный окажется меньше ожидаемого.

"Стоит отметить, что первичное размещение будет проходить на национальной бирже, а не на одной из крупных международных бирж, что сокращает список потенциальных участников", — отмечает эксперт. Но если IPO будет успешным, то вероятно проведение следующего его раунда на других биржах, не исключает он.

По словам Подлевских, богатейшие семьи Саудовской Аравии и Ближнего Востока рассматриваются как якорные инвесторы.

Меркулов считает, что менеджмент Saudi Aramco заинтересован в вовлечении членов королевской семьи в качестве миноритарных акционеров для наибольшего внешнего финансирования при низком участии в управлении компанией.

"Но главный смысл IPO состоит в том, чтобы сделать, по крайней мере, имитацию публичности компании", — полагает Подлевских. По его словам, одной из целей IPO Saudi Aramco является выход на рынок для того, чтобы понять динамику цен на свои акции, а затем выйти на более глобальные биржи.

ДРУЖБА С РОССИЕЙ

Ожидается, что акции будут предложены иностранным инвесторам, в том числе РФПИ и западным институциональным инвесторам, говорит Меркулов. Ключевым преимуществом такого сценария является привлечение значительного объема западных капиталов, аллоцированных в крупнейших институциональных инвестиционных фондах, улучшение страной инвестиционной привлекательности.

Подлевских также не исключил, что в капитал Saudi Aramco смогут войти российские компании — РФПИ, "Сургутнефтегаз", "Лукойл".

"Но фантазировать здесь, наверное, не очень продуктивно. Думаю, что варианты возможны разные", — отмечает он.

НАСТАЛО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ?

По мнению Кононова, время для IPO выбрано не самое подходящее.

"Похоже, сложившийся дефицит госбюджета стал политически достаточно чувствительным, чтобы приватизацию начали проводить сейчас, несмотря на не самую высокую цену нефти и недавнюю атаку на комплекс Абкайк", — отмечает он.

Напротив, Подлевских считает, что обстановка для IPO благоприятная, так как цены на нефть находятся на более-менее стабильном уровне. И самое главное, по его словам, то, что Саудовская Аравия в последние месяцы доказала свою способность противостоять серьезным вызовам. После атак в сентябре Saudi Aramco быстро ликвидировала последствия и оперативно вернула уровень добычи и переработки.

По мнению Меркулова, IPO госкомпании добавит волатильности в нефтегазовом секторе, так как она обладает значительными преимуществами по себестоимости извлечения нефти, что потребует дополнительных усилий от западных нефтяных компаний для привлечения внешнего капитала.