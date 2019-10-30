МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит с рабочим визитом Венгрию, на переговорах в Будапеште он планирует обсудить как двустороннее сотрудничество, так и международную проблематику.

Как сообщала пресс-служба Кремля, глава российского государства посещает Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.

В сообщении отмечалось, что в ходе переговоров планируется обсудить вопросы российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

Дипломатические отношения между Россией и Венгрией были установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Контакты на высшем уровне, а также между внешнеполитическими ведомствами, носят регулярный характер, налажен межпарламентский диалог. Так, в сентябре этого года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Нацсобрания Венгрии Ласло Кевер договорились о создании межпарламентской комиссии.

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Страны активно взаимодействуют в энергетической сфере. В частности, в июле 2017 года глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали дорожную карту, предусматривающую выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие газотранспортной системы Венгрии.

Сообщалось, что за 9,5 месяца 2019 года "Газпром" поставил в страну 8,9 миллиарда кубометров газа, что на 17% больше, чем за весь 2018 год. В 2018 году компания поставила в Венгрию 7,6 миллиарда кубометров газа — на 9,3% больше, чем в 2017 году (7 миллиардов кубометров). Через территорию Венгрии должен пойти и газ из второй нитки "Турецкого потока".

В мае состоялся визит представителей венгерской судостроительной компании "Махарт" в Россию, в ходе которого они выразили заинтересованность в приобретении судов класса "Валдай 45Р". В июне этого года стало известно о том, что Минпромторг РФ договорился проработать возможность поставки Венгрии четырех скоростных пассажирских судов такого класса. Среди перспективных направлений сотрудничества глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал и проект в области авиастроения по организации сборочного производства вертолетов "Ансат" в Венгрии.

Как заявляла министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая возглавляет межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, Россия и Венгрия также договорились о сотрудничестве в области борьбы с онкологическими заболеваниями, проект меморандума по данному вопросу уже согласован и может быть подписан в ходе визита Путина в страну. Кроме этого, по данным Минздрава РФ, Венгрия вложит около 1 миллиарда рублей в строительство медицинского центра в Новосибирске, разрешение на возведение объекта уже получено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Важным направлением сотрудничества России и Венгрии является атомная энергетика. Москва и Будапешт все ближе к началу строительства АЭС "Пакш-2".

В нынешнем году произошли принципиально важные подвижки по этому проекту. В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз дал "зеленый свет" возведению АЭС "Пакш-2". До этого требовалось адаптировать проект "Пакш-2" к нормам безопасности ЕС, и это было сделано.

В июне госкорпорация "Росатом" начала строительно-монтажные работы на площадке "Пакш-2". Объекты строительно-монтажной базы необходимы для обеспечения собственно сооружения двух энергоблоков АЭС в дальнейшем.

Наконец, в октябре стало известно, что венгерский заказчик с опережением срока утвердил технический проект АЭС "Пакш-2". Следующим этапом проекта станет, как ожидается, получение Росатомом от венгерской стороны в 2020 году лицензии на строительство атомной станции.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

НЕФТЯНОЙ ВОПРОС

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.

Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов в октябре заявил, что "Лукойл" намерен в ближайшее время урегулировать отношении с венгерской Mol в связи с инцидентом с загрязнением нефти в "Дружбе". По словам Алекперова, "это будет тройственное соглашение, скорее всего, между Mol, "Лукойлом" и "Транснефтью". Глава нефтяной компании отметил, что планируется стабилизировать поставки нефти в Венгрию на том же уровне, на котором они были до инцидента с "Дружбой" — это 300-500 тысяч тонн в месяц.

Объем загрязненной российской нефти, полученной Венгрией по трубопроводу "Дружба", составил от 350 тысяч до 1 миллиона тонн, однако основная ее часть была задержана до того, как попала в венгерскую систему нефтепереработки, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря министерства инноваций и технологий Венгрии Петера Кадеряка в конце апреля.