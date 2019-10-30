МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в среду заявление иностранной компании Persit Services Inc., требующей признать банкротом Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток".

Заявление о банкротстве поступило в суд еще в августе, но тогда оно было оставлено без движения, так как заявитель допустил ряд процессуальных нарушений.

В частности, Persit Services не приложила справку об уплате госпошлины и перечислении на депозит суда средств в размере вознаграждения финансового управляющего. Кроме того, не были представлены доказательства вступления в силу судебного акта, на котором кредитор основывает свои требования к должнику. После устранения нарушений суд возбудил дело о банкротстве. Сумма долга Мазурова в материалах арбитражного суда пока не приводится.

В то же время известно, что Кунцевский районный суд Москвы в ноябре 2018 года по иску Persit Services взыскал с Мазурова около 32 миллионов долларов по договору поручительства. Как следует из судебного акта, договор был заключен в рамках сделок покупки Афипского НПЗ. Подтверждением того, что обращение Persit Services в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Мазурова связано именно с этим решением Кунцевского суда, РИА Новости не располагает.

В 2017 году "Новый поток" заявил о начале управления Афипским НПЗ в Краснодарском крае, после того как международная трейдинговая группа закрыла сделку приобретения в нем доли у "Нефтегазиндустрии" Владимира Когана. СМИ связывали трейдинговую группу с Мазуровым. Весной "Новый поток" потерял управление в Афипском НПЗ. Контрольный пакет завода приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.