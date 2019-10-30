МЕХИКО, 30 окт /ПРАЙМ/. Совет директоров американской компании Citgo, принадлежащей венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, подал во вторник иск в Южный окружной суд Нью-Йорка с требованием признать недействительными облигации PDVSA со сроком погашения в 2020 году, передает агентство Рейтер из зала суда.

Руководящий орган Citgo был назначен оппозицией Венесуэлы после того, как администрация США признала ее лидера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы и передала контроль над компанией самопровозглашенному правительству республики.

"Цель судебного разбирательства — объявить облигации PDVSA 2020, включая контракты, соглашения и все связанные документы и обязательства, недействительными, незаконными, ничтожными и не имеющими ценности", — сообщает Рейтер.

Заявители утверждают, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро не имел права использовать в 2016 году акции Citgo в качестве гарантии по кредиту без одобрения парламента, который контролирует оппозиция во главе с Гуаидо, что делает кредит недействительным с точки зрения венесуэльской конституции.

Оппозиция Венесуэлы стремится сохранить контроль над Citgo, самым дорогим зарубежным активом Венесуэлы. Правительство США временно ограничило возможности кредиторов PDVSA, которые после истечения 28 октября срока платежа по кредиту в 915 миллионов долларов могли заявить права на контрольный пакет акций компании. Для этого министерство финансов США продлило на три месяца санкций, действующие до 24 октября против PDVSA и ее бондов.

Санкции в отношении PDVSA были введены в конце января, правительство США заблокировало активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретило сделки с ними. 28 октября PDVSA не выплатила купон по облигациям в срок, и у их держателей могла появиться возможность заявить права на Citgo.

На конец 2018 года у Citgo было около 1 миллиарда долларов ликвидности, однако компания может столкнуться с финансовыми проблемами, если ее поставщики будут требовать предоплату на фоне политической неопределенности. Как сообщали ранее источники издания Wall Street Journal, Citgo Petroleum рассматривает возможность банкротства для защиты своих операций на фоне политического кризиса в Венесуэле, сообщалось ранее.