МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На следующий день после трехсторонних консультаций в Брюсселе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

"Судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренности", — сказал он.

Третий раунд окончился безрезультатно

Третий раунд консультаций между Россией и Украиной при участии Европейской комиссии (ЕК) окончился ничем. При этом российский и украинский министры энергетики отметили конструктивный характер переговоров и выразили надежду на достижение договоренности о транзите газа после 2019 года.

Однако замглавы ЕК по вопросам энергетики Марош Шефчович разочарован результатами. Ранее ЕК его устами предлагала Москве заключить с Киевом новое долгосрочное соглашение о транзите минимум на 10 лет в объеме 60 млрд куб. м/г. В третьем раунде консультаций ЕК уменьшил обязательный объем поставок до 40 млрд куб. м/г.

ЕК допускает, что Киев может провалить unbundling – выделение из "Нафтогаза" независимого оператора ГТС – что является требованием ЕС к Украине, которая стремится соответствовать европейским требованиям. В связи с этим Шефчович предложил выделить транзитные мощности для российского газа на первое полугодие 2020 года. Однако эта уступка со стороны Украины должна стать частью долгосрочного соглашения по транзиту. Министр энергетики Украины Алексей Оржель согласился с предложением ЕК.

Россия признает необходимость сохранения украинского транзита, но в объеме 15-30 млрд куб. м/г. Кроме того, Москва настаивает на пакетном решении газовой проблемы. Подписание соглашения о транзите возможно только в случае решения вопроса о поставках российского газа на Украину, и самое главное – урегулирование судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва настаивает на прекращении всех судебных исков и отказе "Нафтогаза" от решения Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому "Газпром" должен выплатить украинской компании $2,56 млрд. Решение суда российская сторона рассматривает, как предвзятое и неправомерное, поэтому обжаловала его в марте прошлого года. Выплата стала бы прецедентом и позволила бы "Натфогазу" подавать бесчисленные иски против "Газпрома", которые в европейских судах будут "беспристрастно" рассмотрены. С учетом процентов сумма задолженности "Газпрома" достигла $2,82 млрд на конец сентября.

Однако для "Нафтогаза" отказ от суммы, определенной Стокгольмским арбитражем, неприемлем. Об этом неоднократно говорил глава украинской компании Андрей Коболев. "Нафтогаз" на своем сайте сообщил, что ждет от "Газпрома" погашения задолженности.

23 октября окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport, компании-оператора газопровода "Турецкий поток", сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, суд Амстердама вынес такое решение "в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании Transgaz Krasnodar за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

South Stream Transport заявила, что арест акций не повлияет на реализацию проекта. Новак подтвердил — "Турецкий поток" будет построен в срок.

"Турецкий поток" дотянулся до Болгарии

"Газпром" завершает проект "Турецкий поток" мощностью 31,5 млрд куб. м/г – две нитки 15,75 млрд куб. м/г каждая. На прошлой неделе началось заполнением газом одной из ниток, которая предназначена для поставок потребителям в Турции. По второй нитке газ должен поступать в Южную Европу. Поставки будут осуществляться через Болгарию, далее в Сербию, Венгрию и другие южно-европейские страны.

Строительство болгарского участка "Турецкого потока", который в Софии высокопарно называют "Балканский поток", началось с задержкой в 5 месяцев. Болгары затянули с началом строительства из-за судебной тяжбы. Саудовская компания Arkad выиграла тендер, но его результат был оспорен конкурентами в суде. После долгих разбирательств договор на строительство с Arkad был заключен только 18 октября.

Изначально поставки европейским потребителям планировалось начать 1 января 2020 года. Сейчас ожидается, что болгарский участок протяженностью 635 км будет завершен в первой половине 2020 года, если этому не помешают непредвиденные обстоятельства. На этой неделе из Болгарии по обвинению в шпионаже был выслан российский дипломат. Подобные инциденты могут осложнить реализацию проекта.

При этом, болгары уже построили участок газопровода протяженностью 11 км, что позволяет получать газ из "Турецкого потока" для внутреннего потребления в необходимом объеме – 3,5 млрд куб. м/г. Таким образом Болгария обеспечит свои потребности в газе вне зависимости от исхода переговоров о транзите между Украиной и Россией.

"Газпром" также объявил о завершении заполнения газопровода "Сила Сибири" протяженностью 2159 км. По этому газопроводу мощностью 38 млрд куб. м/г будут осуществляться поставки не на европейский рынок, а в Китай, но успешная реализация этого проекта является весомым аргументом в пользу "Газпрома". Начало поставок российского газа в Китай возможно повлияет на позицию европейских партнеров "Газпрома" и сделает ее более гибкой и прагматичной.