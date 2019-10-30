МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,255 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 7,3%, до 115,631 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 12,4% и составила 46,175 миллиарда рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.