МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за январь-сентябрь 2019 года выросла почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 820,93 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Поясняется, что на прибыль группы значительное влияние оказало признание в марте и июле 2019 года прибыли от продажи соответственно 10%-ной и 30%-ной долей участия в проекте "Арктик СПГ-2" в общей сумме 675 миллиардов рублей, а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

"За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года… показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий выросли по сравнению с отчетным периодом 2018 года до 641,8 миллиарда рублей и 338,3 миллиарда рублей соответственно, или на 7,9% и 14,4%, в результате увеличения объемов реализации СПГ и… средней цены реализации природного газа на внутреннем рынке. Влияние данных факторов было снижено падением цен на углеводороды на международных рынках в 2019 году", — отмечается в релизе.

КАПВЛОЖЕНИЯ

Капитальные вложения "Новатэка"<NVTK> в январе-сентябре выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 110,198 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

В январе-сентябре 2018 года капвложения компании составили 56,547 миллиарда рублей. В третьем квартале денежные средства, использованные на оплату капвложений, увеличились на 47,4%, до 36,519 миллиарда рублей.

"Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов (проекта "Арктик СПГ-2" до марта 2019 года и проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области), освоение Северо-Русского месторождения, разработку Берегового месторождения и нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений, а также разведочное бурение", — сказано в сообщении.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.