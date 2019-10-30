МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Распространяемые на рынке слухи в отношении "Сургутнефтегаза" не имеют отношения к реальным намерениям компании, заявили РИА Новости в ее пресс-службе.

"Распространение недобросовестными участниками фондового рынка недостоверной информации в отношении общества носит спекулятивный характер и никак не связано с намерениями общества", — заявили в "Сургутнефтегазе". Представитель компании подчеркнул, что достоверная информация может быть получена только из официальных источников и с сайта компании.

Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составляет почти 3 триллиона рублей. Такие аномально большие денежные накопления уже много лет не дают покоя рынку, порождая разнообразные слухи. В частности, в разное время появлялись предположения, что "Сургутнефтегаз" направит эти средства на дополнительные дивиденды, проведет buy back или даже купит конкурента. Последней была гипотеза о покупке "Лукойла", которую опроверг глава и совладелец этой компании Вагит Алекперов.

В последние месяцы спекуляции, в обоих смыслах этого слова, особенно активны. В конце августа "Сургутнефтегаз" заподозрили в намерении начать выкуп своих акций. Глава компании это опроверг, однако цена обыкновенных акций закрепилась уже в районе 35 рублей, то есть в 1,4 раза выше прежнего уровня в 25 рублей. Новая "волна" слухов пошла ближе к концу октября сразу по двум фронтам: повышение дивидендов и покупка "Лукойла". В результате цена обживает уровень в 45 рублей, что соответствует росту еще примерно на 30%.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.