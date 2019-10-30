МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении Энергетического агентства страны (DEA).

"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут таких трубопроводов.

Компания-оператор проекта "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG — на сегодняшний день уложила более 2100 километров газопровода и в ближайшие недели начнет подготовительные работы и укладку труб у Дании, говорится в сообщении компании. Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство "Северного потока–2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова Борнхольм, в которую входит участок маршрута газопровода протяженностью 147 километров.

"Подготовительные работы, такие как установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры (кабели и газопроводы), а также трубоукладка, начнутся в ближайшие недели. Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген…. На сегодняшний день уже уложено более 2100 километров двух ниток газопровода. Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.