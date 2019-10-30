МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток "Энел Россия" по МСФО за январь-сентябрь 2019 года составил 27,16 миллиона рублей против прибыли в 4,89 миллиарда рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

EBITDA компании за отчетный период выросла на 13,8%, до 13 миллиардов рублей. Выручка "Энел Россия" увеличилась на 0,3%, до 52,74 миллиарда рублей.

В "Энел Россия" входят три газовые элекростанции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт). "Энел Россия" входит в группу Enel. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании составляет 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%.