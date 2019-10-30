Оператор "Севпотока-2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании - 5 недель
БУДАПЕШТ, 30 окт — ПРАЙМ. Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании займет пять недель, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Протяженность участка — 147 километров, эти работы могут быть выполнены за пять недель", — сказал он.
"Еще будут подготовительные работы, еще раз говорю: компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту "Северный поток" в срок", — добавил Миллер.
Россия удовлетворена решением Дании разрешить прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).
"Мы не сомневались, что это будет, мы удовлетворены этим решением, безусловно",- сказал Новак.
https://1prime.ru/energy/20191030/830482133.html