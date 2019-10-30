БУДАПЕШТ, 30 окт — ПРАЙМ. Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании займет пять недель, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Протяженность участка — 147 километров, эти работы могут быть выполнены за пять недель", — сказал он.

"Еще будут подготовительные работы, еще раз говорю: компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту "Северный поток" в срок", — добавил Миллер.

Россия удовлетворена решением Дании разрешить прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

"Мы не сомневались, что это будет, мы удовлетворены этим решением, безусловно",- сказал Новак.