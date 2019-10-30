БУДАПЕШТ, 30 окт /ПРАЙМ/. Венгрия хочет остаться суверенной в энергетике, поэтому рассматривает другие возможности поставок энергоносителей, кроме России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Для венгров всегда самое важное – это независимость и сохранение суверенитета. То же самое касается вопроса энергетики. Суверенитет в энергетике, в энергоснабжении означает, что мы хотим остаться суверенными. Очень важный вопрос – откуда мы получаем энергию. В данный момент мы получаем энергоснабжение со стороны России, но мы также рассматриваем и другие возможности, и мы надеемся, что сможем диверсифицировать разные энергоисточники", — заявил Орбан во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил также, что "для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии".