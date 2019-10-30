Добавлена информация из пресс-релиза "Транснефти" (четвертый-пятый абзацы), информация о планах в шестом абзаце.

БУДАПЕШТ, 30 окт /ПРАЙМ/. "Лукойл", "Транснефть" и венгерская нефтегазовая корпорация MOL подписали документы по продлению контракта по поставкам нефти в Венгрию и Словакию.

Церемония подписания состоялась в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Венгрию. Соглашения подписывали президент и председатель правления "Лукойла" Вагит Алекперов, президент и председатель "Транснефти" Николай Токарев и гендиректор MOL Жолт Хернади.

В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании и декларация о взаимопонимании между "Лукойл" и MOL, "Транснефть" и "Лукойл" также подписали декларацию о взаимопонимании. Документы касаются продолжения сотрудничества в области транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и продления срока долгосрочного контракта по поставкам нефти в Венгрию и Словакию.

"Транснефть" в свою очередь сообщила, что заключила с "Лукойлом" соглашение об урегулировании последствий инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Документы касаются объемов нефти "Лукойла", подвергшихся загрязнению и транспортированных венгерской группе MOL.

"Подписание пакета документов об урегулировании с ПАО "Лукойл", а также деклараций о взаимопонимании наглядно демонстрирует приверженность нашей компании принятым решениям о скорейшем урегулировании последствий инцидента на "Дружбе". Мы признательны нашим коллегам из "Лукойла" и MOL за конструктивный подход в решении данного вопроса", — приводятся сообщении "Транснефти" слова Токарева.

Глава "Лукойл" Вагит Алекперов ранее в среду анонсировал, что компания подпишет с венгерской MOL контракт на поставку нефти на 10 миллиардов долларов сроком на пять лет. Он уточнил, что объем поставок будет составлять около 4 миллионов тонн нефти в год.