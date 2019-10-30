БУДАПЕШТ, 30 окт /ПРАЙМ/. Если российский газ будет идти в Венгрию только через Украину, это не хорошее решение для Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Если в Венгрию газ из России поступает только через Украину, это с точки зрения суверенитета не очень приемлемое решение, поэтому для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии", — сказал Орбан, отвечая на вопрос о "Турецком потоке".

Президент России Владимир Путин в среду провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это уже пятый визит российского лидера в Венгрию. Последний раз он побывал там в августе 2017 года.