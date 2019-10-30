БУДАПЕШТ, 30 окт /ПРАЙМ/. Венгрия хочет присоединиться к трубопроводу "Турецкий поток" как можно скорее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше, таким образом мы не будем уязвимыми в этом плане", — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что процесс процедуры бронирования будущих мощностей Open Season встал уже на второй этап.

"Надеюсь, как только завершится второй этап, начнётся третий этап, когда уже можно распределить мощности газопровода. Я бы хотел, чтобы это все произошло как можно быстрее. Как выразился господин президент, эта возможность будет доступна в начале следующего года. Надеюсь, что мы сможем соблюдать эти временные рамки и сможем как можно быстрее объявить этап подачи открытых заявок", — заявил венгерский премьер.