МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Экспорт газа "Газпрома" в Венгрию в январе-сентябре 2019 года составил 9,3 миллиарда кубических метров газа, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%, сообщила пресс-служба компании по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"С начала 2019 года по 29 октября, по предварительным данным, экспорт "Газпрома" в Венгрию составил 9,3 миллиарда кубических метров газа. Показатель уже на 22% превысил объем поставок за весь прошлый год", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2018 году "Газпром" поставил в Венгрию 7,6 миллиарда кубических метров газа, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

Кроме того, сообщает пресс-служба компании, на встрече стороны отметили, что в Венгрии реализуются мероприятия по расширению газотранспортной системы, согласно ранее подписанной между сторонами дорожной карте.

По предварительным данным "Газпрома", экспорт компании в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 144,6 миллиарда кубометров газа. При этом экспорт за отчетный период увеличился в Венгрию — на 46,7%, в Австрию — на 33,4%, в Чехию — на 33,1%, в Словакию — на 39,6%, в Нидерланды — на 16,1%, во Францию — на 6,2%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил в августе заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.