Добавлен последний абзац, уточняется седьмой абзац.

БРЮССЕЛЬ, 30 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Решение Дании по "Северному потоку-2" может способствовать трехсторонним договоренностям по транзиту российского газа в Евросоюз по территории Украины, свидетельствуют слова старшего научного сотрудника Oxford Institute for Energy Studies Кати Яфимавой.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

"Возможно, что датское решение побудит Украину и ЕС предложить разумный взаимный обмен России и "Газпрому", такой как прямые продажи российского газа Украине, внесудебное урегулирование различных претензий, — чтобы они (российская сторона — ред.) согласились подписать долгосрочный транзитный контракт", — сказала она РИА Новости.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце нынешнего года. С середины прошлого года стороны, при посредничестве Еврокомиссии, пытаются договориться о транзите на будущее. Еврокомиссия выступает за долгосрочный контракт — минимум на 10 лет. Россия выступила за пакетное решение ситуации с транзитом газа после 2019 года, куда бы входили не только аспекты самой прокачки топлива, но и, в том числе, вопросы решения споров в Стокгольмском арбитраже и прямых поставок российского газа для внутреннего потребления Украины. Пока конкретных решений не принято.

По мнению Яфимавой, такое решение Дании позитивно для безопасности газоснабжения Евросоюза, поскольку означает, что некоторые мощности "Северного потока-2" могут быть пригодными для эксплуатации в начале 2020 года.

Это означает, что даже если трехсторонние консультации не принесут нового транзитного контракта с Украиной с 1 января 2020 года, решение Дании может смягчить последствия такого провала в переговорах для европейской газовой безопасности, поскольку некоторые мощности трубопровода будут доступны вскоре после этой даты и могут использоваться для поставок российского газа, отметила она.

При этом, "на относительно коротком отрезке" времени, когда эти мощности могут быть ещё недоступны, Европа должна быть способна пережить перебои с поставками ввиду высоких уровней запасов газа в хранилищах, отмечает эксперт.

"Конечно, это не решает полностью вопроса транзита, поскольку России по-прежнему будет необходимо использовать украинский маршрут", — добавила она.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Как заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, оператор проекта газопровода "Северный поток-2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании может занять пять недель. Ранее планировалось достроить газопровод в 2019 году.