КИЕВ, 31 окт /ПРАЙМ/. Парламент Украины на заседании в четверг планирует принять в целом законопроект, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины".

В Киеве считают, что это открывает путь к подписанию контракта с "Газпромом" на транзит газа по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС. По словам премьера Украины Алексея Гончарука, принятие этого документа до 1 ноября позволит успешно завершить переговоры с РФ по транзиту и получить долгосрочный контракт.

СУТЬ ЗАКОНА

Украина обязалась разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом. Сейчас все эти функции выполняет "Нафтогаз" и непосредственно его "дочка" — "Укртрансгаз".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат энергетического сообщества уже подтвердил соответствие этого документа требованиям третьего энергопакета ЕС и рекомендовал его к скорейшему принятию.

По его словам, после принятия законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС.

После отделения независимого оператора ГТС "Нафтогаз" перестанет быть монополистом в магистральной транспортировке газа и с 1 января 2020 не будет иметь никакого влияния на операционную деятельность нового независимого оператора.

С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом выделения станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов.

"НАФТОГАЗ" ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ко второму чтению в документе пропишут запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТСУ. Приватизация ГТС Украины запрещена законом.

В свою очередь Коболев предложил при выделении независимого оператора газотранспортной системы оставить возможность привлечения международного инвестора для её управления.

"Важно сохранить право Верховной рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", согласовывать привлечение к управлению ОГТСУ партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути – ведь без решения Рады ничего не произойдет. Но с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами мы оставляем окно возможностей и доказываем конструктивность наших подходов", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что законопроект о выделении независимого оператора ГТС гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в государственной собственности. "ГТС будет сохранена в государственной собственности – не предусматривается никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения", – отметил Коболев.

Премьер Украины также заверил, что после отделения оператора, ГТС останется в госсобственности.

"Никакие слухи и манипуляции об отчуждении или приватизации ГТС не соответствуют действительности. Мы переходим на цивилизованное управление нашей ГТС, и это даст нам сильную позицию в сложных переговорах с Российской Федерацией о транзите газа ", — заявил Гончарук. Он выразил надежду, что в окончательной редакции закона сохранится возможность привлечения к управлению ГТС "сильного западного партнера, который поможет повысить доверие к управлению украинской ГТС со стороны как внешних, так и внутренних потребителей".

ДОГОВОР О ТРАНЗИТЕ

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель рассчитывает, что новый оператор газотранспортной системы после 17 декабря будет готов к подписанию контракта на транзит российского газа.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы внедрить все необходимое европейское законодательство. Мы будем готовы до конца года подписать два контракта — о взаимодействии операторов ГТС (interconnection) и о транспортировке (transportation)", — сказал Оржель.

Ранее РФ согласилась рассмотреть возможность заключение нового транзитного контракта на европейских условиях, если Киев примет соответствующее законодательство. Однако прошедшие на днях трёхсторонние консультации не увенчались успехом. Брюссель и Киев, наконец, услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить.

При этом ЕК все же предложила, по сути, свой "план Б": в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце 2019 года.