МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, за девять месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 14,878 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании составила 1,84 доллара против 2,14 доллара за январь-сентябрь 2018 года. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на 9% — до 260,871 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 5,879 миллиарда долларов, что на 1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании составила 0,73 доллара против 0,7 доллара за июль-сентябрь 2018 года. Выручка снизилась на 14% — до 86,592 миллиарда долларов.

"В минувшем квартале мы продолжали обеспечивать высокие денежные потоки и прибыль, несмотря на устойчивое снижение цен на нефть и газ", — прокомментировал результаты глава компании Бен ван Берден (Ben van Beurden).

Прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за девять месяцев составила 3,967 миллиарда долларов, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Добыча составила 2,72 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 2%. В третьем квартале прибыль снизилась в 2 раза в годовом выражении, до 1,886 миллиарда долларов. Добыча составила 2,606 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом выражении на 2%.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за девять месяцев выросла на 12% — до 5,24 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,603 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 2%. В третьем квартале прибыль составила 2,574 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении в 1,5 раза. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,731 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя годичной давности на 1%.