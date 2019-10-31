БАКУ, 31 окт — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) стала миноритарием ООО "Сокар энергоресурс", владеющего 80% акций Антипинского НПЗ, говорится в сообщении госнефтекомпании.

"SOCAR завершила все необходимые процедуры и стала миноритарным участником ООО "Сокар энергоресурс", которому принадлежит 80% акций Антипинского НПЗ", — говорится в релизе.

При этом SOCAR не указывает свою долю в ООО.

"Основная роль SOCAR в этом проекте сводится к обеспечению Антипинского НПЗ управленческой экспертизой. С учетом структуры договора, участие в акционерном капитале данного НПЗ не создает для SOCAR рисков, связанных с предыдущей задолженностью завода", — отмечается в сообщении.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. В конце мая Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.

Сейчас Антипинский НПЗ и находящиеся у него на балансе Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений принадлежат компании "Сокар энергоресурс" — совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов.