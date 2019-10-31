МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Решение Дании по "Северному потоку-2" — ответственный подход, оно продиктовано интересами Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Киеве не сомневались в согласии Дании разрешить "Северный поток-2"

"Я думаю, это, прежде всего, ответственный подход. Вчера президент (РФ Владимир) Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии подчеркнул, что решение продиктовано интересами Европы. Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении "Северного потока-2" как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран… Экономические, коммерческие проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Дания последней из стран, через которые должен пройти "Северный поток-2" по суше или морю, выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего РФ и Германию, на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, об этом сообщило в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Как заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, оператор проекта газопровода "Северный поток-2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании может занять пять недель. Ранее планировалось достроить газопровод в 2019 году.