МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Neste подписала соглашение о продаже своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, российской "Татнефти", говорится в релизе этого финского производителя нефтепродуктов.

"Корпорация Neste объявила о подписании соглашения о продаже своего розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала на северо-западе России, "Татнефти", — говорится в сообщении.

О намерении продать эти активы Neste сообщила в июле. Отмечалось, что после завершения сделки сеть до пяти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу в конце октября.

Neste — крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 году выручка компании составила 14,9 миллиарда евро.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Сеть АЗС "Татнефти" по состоянию на конец 2018 года в РФ насчитывает 602 станции.