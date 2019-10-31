МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французского нефтегазового гиганта Total S.A. на уровне 'AA-', прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает ожидания того, что леверидж Total останется в рамках прогноза Fitch на 2019-2022 годы", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.

Fitch указывает, что проекты, которые реализует компания, будут способствовать росту производства в ближайшие годы. Total прогнозирует рост производства более чем на 5% в год в период до 2023 года и последующий рост на 3% ежегодно, отмечается в сообщении агентства. При этом Fitch полагает, что добыча компании, за исключением "дочек", будет увеличиваться примерно на 2,9% в год в 2019-2022 годах.

Агентство также отметило, что у Total самые низкие производственные затраты среди европейских нефтяных компаний.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.