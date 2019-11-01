МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейший российский экспериментальный комплекс атомной энергетики, Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области), планирует совместно с партнерами из Европы заняться испытаниями образцов конструкционных материалов для будущего европейского термоядерного реактора, сообщил генеральный директор НИААР Александр Тузов.

В интервью отраслевому журналу "Вестник Атомпрома" Тузов отметил, что НИИАР видит "неподдельный рост интереса зарубежных заказчиков к проведению исследований на нашей площадке". Он напомнил, что ранее правительство Норвегии закрыло проект работавшего в этой стране исследовательского ядерного реактора Halden, на котором выполнялись многие международные работы, важные для развития мировой атомной энергетики.

"В среднесрочной перспективе, помимо новых двусторонних коммерческих контрактов на проведение исследований, мы рассчитываем при поддержке Росатома запустить сразу несколько новых международных проектов", — сказал Тузов. "Так, на смену Halden-проекту придут совместные работы под эгидой МАГАТЭ по исследованию поведения топлива в аварийных и переходных режимах", — отметил гендиректор НИИАР.

"Также с европейскими исследовательскими центрами, которые входят в консорциум EUROfusion, мы планируем проводить работы по исследованию поведения под облучением образцов конструкционных материалов будущего европейского термоядерного реактора", — добавил Тузов.

По его словам, "предполагается, что работа по интеграции ГНЦ НИИАР в европейские научные консорциумы позволит нам в конечном итоге стать базовой площадкой по проведению реакторных испытаний".

Государственный научный центр РФ НИИАР — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действует несколько исследовательских ядерных реакторов. В 2016 году НИИАР официально стал международным центром по реализации совместных научно-исследовательских проектов на базе исследовательских реакторов под эгидой МАГАТЭ.

Сейчас во Франции строится международный термоядерный реактор ITER — демонстрационная установка, целью которой — показать на практике реализуемость технологий термоядерного синтеза, применимых для получения энергии в промышленных масштабах. На смену ITER в будущем должен прийти европейский термоядерный реактор DEMO (DEMOnstration Power Station), который станет первым термоядерным реактором, вырабатывающим электричество.