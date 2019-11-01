МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Украины оценил, что прямые потери Киева от сокращения транзита газа из России в страны Европы составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Как говорится в пресс-релизе Нацбанка Украины, посвященном прогнозам роста экономики страны, в базовом сценарии регулятор предполагает, что поставки российского газа сократятся с примерно 90 млрд кубометров в текущем 2019 году до 50 млрд в 2020-м и 30 млрд к 2021 году.

НБУ в то же время не исключает другие сценарии, которые предусматривают как рост поставок газа из РФ, так и снижение объемов транзита.

Украина за транзит газа по своей территории получает порядка $3 млрд миллиардов в год.

"Срекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", — сообщает Нацбанк.

Напомним, что в конце года истекают действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа в Европу. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз по территории Украины, но пока договориться не удалось.

Сейчас в обход Украины Россия прокладывает трубопровод "Северный поток — 2", пропускная мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Планируемые сроки завершения строительства "Северного потока-2" — конец 2019 года.