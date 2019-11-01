МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Поставки нефти на Марийский НПЗ, входящий в группу "Новый поток", начались в пятницу, впервые с 27 июля, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня впервые с 27 июля начались поставки на Марийский НПЗ", — сказал Демин.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Поставки нефти Марийскому НПЗ в течение года из-за нехватки финансирования то прерывались, то возобновлялись. Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров был задержан в июле и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.